Moviola Lazio Atalanta, l’episodio chiave del match

Moviola Lazio Atalanta, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Lazio Atalanta, valido per la 18ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Massa.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Massa non ha un gran daffare nella prima mezzora, se non una protesta appariscente di Kolasinac per una carica (a suo giudizio) che l’arbitro non sanziona. Al 34′ giallo per Hien che incrocia Tavares, lanciato verso l’area da un suo numero. Si va all’intervallo con un bilancio di estrema correttezza: 5 irregolarità dell’Atalanta e addirittura solo una da parte della Lazio.

SECONDO TEMPO

La gara prosegue senza accensioni agonistiche che provochino problemi a Massa, le proteste sono pochissime, limitate a qualche intervento marginale. A metà del tempo ammonizione per Zaccagni che ferma Zaniolo, esattamente pochi secondi prima che il capitano biancoceleste lasci il campo per Dia. Altro giallo per Cuadrado durissimo su Isaksen, ha rischiato qualcosa di più. A parti invertite Massa non ammonisce il laziale e l’Atalanta protesta con ragione. Altro cartellino per Rovella nel finale per un pallone buttato lontano. Ammonito negli ultimi secondi Lookman che si lamenta per un vantaggio concesso e improbabile nella sua concretizzazione. Si chiude con 6 falli dei padroni di casa e 11 per la formazione di Gasperini.