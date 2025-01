Moviola Lazio Real Sociedad, l’episodio chiave del match d’Europa League 2024 2025. Ecco tutte le segnalazioni del direttore di gara

1′ – Fischio d’inizio, cominciata all’Olimpico

5′ – Tutto regolare il gol di Gila, posizione regolare e nessun contatto dubbio.

7′ – Ammonito Rovella per un contatto su Susic: molto dubbioso il fallo, troppo severo il giallo che gli farà saltare la sfida con il Braga.

13′ – Ammonito Munoz: fallo netto del difensore spagnolo su Isaksen

15′ – Colpo di testa di Castellanos respinto da un difensore della Real Sociedad sulla linea: come si vede con la Gol Line Technology il pallone non entra per una questione di pochi centimetri.

29′ – Real Sociedad in 10 uomini! Secondo giallo per Munoz che stende di nuovo Isaksen. Spagnoli in inferiorità numerica