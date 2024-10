Moviola Milan-Udinese, serata da incubo per Chiffi, troppi le ombre e gli errori

Moviola Milan-Udinese: serata difficilissima per Chiffi: il giudizio sulle sue decisioni che hanno scontentato entrambe le squadre

Moviola molto complessa in Milan–Udinese per Chiffi: il direttore di gara della sezione di Padova non sembra avere il controllo della partita. Un rosso a Reijnders destinato a far discutere. In occasione dei due gol annullati ai friulani interviene il VAR per degli offside millimetrici e poi bianconeri reclamano anche per il rigore non dato sull’intervento di Pavlovic su Kabasele. Di seguito le moviole de la Gazzetta dello Sport e di Tuttosport con i voti al direttore di gara

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – «Troppe ombre sull’operato di Chiffi. Problemi dall’inizio quando grazia Bijol (2 volte) e Kabasele dal giallo. Al 29’ l’episodio clou: Reijnders va lievemente a contatto con Lovric, ma per l’arbitro c’è e quindi, essendo lo sloveno lanciato a rete, è rosso. Nel finale di tempo primo gol annullato ai friulani per un fuorigioco di pochi cm di Ehizibue segnalato da Del Giudici. Ma c’è pure un contatto forte tra Lucca e Pavlovic: escono entrambi malconci. Tutto liscio. Nella ripresa intervento in area di Pavlovic su Kabasele che pare da rigore. Chiffi non va al monitor. Poi annulla il gol del pareggio all’Udinese ancora una volta per fuorigioco (col Var)».

TUTTOSPORT 4.5 – «Il rosso a Reijnders ci sta, anche se Lovric è furbo a cambiare direzione e a rallentare per favorire l’impatto con l’olandese. Nella ripresa evidente l’errore su Touré, neanche ammonito per un pestone a Chukwueze da “arancione”. E manca un rigore all’Udinese (Pavlovic frana su Kabasele). Sul gol annullato la valutazione è soggettiva, ma giusta».