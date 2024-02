Moviola Monza Verona: l’episodio chiave del match

Moviola Monza Verona: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2023/24

L’episodio chiave della moviola del match tra Monza Verona, valido per la 23ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Massa.

EPISODIO CHIAVE

5′ – Gol annullato al Monza: Colombo supera montipò, ma riceve palla in offside.

69′ – Rigore per il Monza per un contatto tra Zerbin e Duda, ma il VAR richiama Massa alla Review, che cambia la decisione dando fallo in attacco a favore del Verona.