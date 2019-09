MOVIOLA Sampdoria Inter: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la sesta giornata di Serie A 2019/20: moviola Sampdoria Inter

Sarà Gianpaolo Calvarese di Teramo, l’arbitro di Sampdoria-Inter, coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Mauro Galetto di Rovigo. Il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Massimiliano Irrati di Pistoia, mentre dietro agli schermi del VAR ci saranno Fabrizio Pasqua di Tivoli e Luca Mondin di Treviso.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

22′ del primo tempo l’Inter raddoppia con un tocco sotto porta di Sanchez che sfrutta un tiro di Sensi e buca Audero per la seconda volta in pochi minuti. Dopo un consulto con il VAR, Calvarese assegna la rete visto che Chabot teneva in gioco il cileno.

36′ Una grande azione dell’Inter manda in gol Candreva ma per l’assistente è fuorigioco. Controllo Var che conferma la decisione dell’assistente di Calvarese.

52′ Pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo, Alexis Sanchez viene espulso per doppia ammonizione. L’attaccante cileno simula un contatto in area di rigore e Calvarese estrae il secondo giallo.