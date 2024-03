Moviola Torino-Fiorentina: Ricci espulso, caos in campo

Finale caldo in Torino-Fiorentina, Ricci prende due gialli e viene espulso: la moviola della partita diretta da Marchetti

Gran lavoro per la moviola nel finale della partita tra Torino e Fiorentina. Nel lungo recupero del primo tempo, l’arbitro Marchetti ha espulso Ricci, entrato al 9′ al posto dell’infortunato Ilic.

Due gialli arrivati nel lungo recupero: il primo per una manata a Nico Gonzalez al quinto minuto di recupero. Si ricomincia a giocare e il minuto successivo Ricci protesta in maniera veemente per un fallo di Arthur – anche se dal labiale di Sky non sembra aver detto niente di offensivo contro l’arbitro – e Marchetti gli mostra il secondo giallo e poi rosso.