Moviola Torino Milan, l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 37esima giornata di Serie A 2023/24: moviola Torino Milan

L’episodio chiave della moviola del match Torino Milan, valido per la 37esima giornata di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitra Feliciani.

Succede tutto al minuto numero 52. Pulisic (sul momentaneo 3-0 granata) salta in dribbling Masina ed entra in area. Il difensore granata – colto alla sprovvista – lo aggancia con l’avambraccio e (colpendolo nella zona del collo) lo lascia cadere a terra. Il rossonero non fa nulla per rimanere in piedi certo, ma il contatto è netto. Rapido controllo VAR che conferma la decisione dell’arbitro di assegnare il calcio di rigore per la squadra di Pioli.