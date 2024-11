Moviola Udinese Juve, l’episodio chiave del match Serie A 2024 2025

Moviola Udinese Juve, l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’11ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Udinese Juve, valido per l’11ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Abisso.

L’EPISODIO CHIAVE

2′ Davis graziato – Entrata in ritardo dell’attaccante ai danni di Thuram. Ci sono gli estremi per il cartellino giallo, Abisso non lo sanziona.

23′ Contatto Di Gregorio-Payero – Duro scontro di gioco nell’area di rigore della Juventus. Abisso fischia il fallo in attacco di Payero che dopo il colpo di testa travolge il portiere bianconero.

29′ Graziato anche Yildiz – Dura entrata, in netto ritardo, ai danni di Ehizibue. Anche in questo caso poteva starci il cartellino giallo.

44′ Rischia anche Locatelli – Entrata in ritardo sul fallo laterale, con la palla ormai lontana. Il capitano della Juve, però, non affonda l’intervento. Abisso non estrae il cartellino giallo.

48′ Ammonito Bijol – Il difensore stende Vlahovic fuori dall’area di rigore. Netto il primo cartellino giallo del match.

52′ Gol annullato Udinese – Gatti protegge l’uscita di Di Gregorio, Davis spinge il difensore bianconero e manda il pallone in rete. Abisso annulla: netta la spinta su Gatti che porta allo scontro con Di Gregorio e spiana la strada all’attaccante. Il Var conferma la decisione.

58′ Ammonito Locatelli – Fallo tattico del capitano della Juventus: è lui il primo ammonito tra le fila dell’Udinese.

84′ Ammonito Davis – L’attaccante, già graziato ad inizio partita, viene sanzionato con il cartellino giallo per un intervento in ritardo e con eccesso di foga.