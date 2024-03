L’episodio arbitrale chiave del match valevole per la 29’esima giornata di campionato di Serie A tra Udinese Torino

L’episodio chiave della moviola del match tra Udinese-Torino, valido per la 28esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l’arbitro Andrea Colombo.

PRIMO TEMPO

Poco prima della fine del primo tempo Walace colpisce in ritardo Okereke. Il colpo rifilato al bianconero sul piede è tutt’altro che leggero, ma non è giudicato eccessivamente pericoloso. Punizione per il Toro e giusto il cartellino giallo dell’arbitro al calciatore (il rosso sarebbe stato eccessivo).

SECONDO TEMPO

Nessun episodio dubbio nel secondo tempo