Moviola e Var Inter-Sassuolo: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 20ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Inter-Sassuolo: gli episodi arbitrali della gara valida per il 20° turno della Serie A 2018/2019. Aallo stadio ‘Meazza’ di Milano, i nerazzurri guidati da Luciano Spalletti ricevono la squadra di Roberto De Zerbi per la prima giornata del girone di ritorno; Inter terza con 39 punti, Sassuolo a metà classifica con 25. A dirigere la sfida è l’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino; gli assistenti sono De Meo e Marrazzo, il quarto uomo è Fourneau. Al Var ci sono Banti e Vivenzi (Avar). Pairetto è alla prima direzione del confronto tra nerazzurri e neroverdi: 3 precedenti per l’Inter (con 3 vittorie nerazzurre) e 12 per il Sassuolo (6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).