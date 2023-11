Mudingayi: «Credo che la Lazio ce la possa fare a passare il turno di Champions»

Gaby Mudingayi, ex centrocampista della Lazio, ha parlato a Radio Roma Sound del momento dei biancocelesti in Champions League

PAROLE – «Della Lazio ho bei ricordi. Ho passato molti anni lì e ho un bel ricordo anche dei tifosi. La Lazio è un punto dall’Atlético, credo che possa farcela a passare il turno, Sarri ha a disposizione una squadra forte. Io l’ho giocata la Champions con la Lazio e anche questo rappresenta un bellissimo ricordo, è un palcoscenico unico su cui oggi giocatore vuole salire. Campionato? Finora il cammino è fatto di alti e bassi che possa e debba fare di più. Derby? La prima cosa che ricordo quando sono arrivato alla Lazio erano le raccomandazioni dei tifosi per il derby, lì ho capito quanto è importante per questa città è un derby sentitissimo. Questa sarà una stracittadina importante per entrambe le squadre, è una partita che ti da una carica in più, quindi sarà un po’ la svolta per chi lo vince anche per il resto della stagione».