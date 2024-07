Mulattieri Inter, il ricordo dei nerazzurri: «Mi ero trovato benissimo»

Le parole di Samuele Mulattieri, attaccante del Sassuolo, sul suo periodo passato nell’Inter e su Stephen De Vrij

Intervistato da Tuttosport, Samuele Mulattieri ha parlato della sua esperienza con l’Inter per poi parlare di De Vrij. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante in forza al Sassuolo.

ESPERIENZA ALL’INTER – «Mi sono trovato benissimo e anche solo essermi allenato con la prima squadra è stato un privilegio, che mi ha fatto crescere tanto»

SUONARE IL PIANO CON DE VRIJ – «Qualche suonatina l’abbiamo fatta, ma ci sono anche altri calciatori che lo suonano. Non siamo mica gli unici nel nostro mondo, cosa credete? Sono autodidatta, ho iniziato quando c’era il Covid ed eravamo chiusi in casa senza nemmeno poter fare allenamento. Ero in Olanda, ho imparato anche l’inglese e a farmi da mangiare. Cerco di sfruttare ogni momento buono che la vita ci riserva per provare a migliorare»