Muriel: «Onorato di essere nella storia dell'Atalanta. Sulla gara contro il Milan...»

Le parole dell’attaccante colombiano dell’Atalanta Luis Muriel in conferenza stampa prima della gara contro il Rakow

In vista della gara tra Atalanta e Rakow, ecco le parole in conferenza stampa dell’attaccante nerazzurro Luis Muriel.

OBIETTIVO STAGIONALE – «Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra, dare il mio contributo, da me in attacco tutti si aspettano i gol, più ne faccio è meglio è per la squadra, questo è il mio obiettivo. Penso attraverso quello possa arrivare altro, io ogni volta che ho la possibilità voglio aiutare la squadra e i miei compagni».

NELLA STORIA DELL’ATALANTA – «Quando vado in campo e sono in allenamento ho sempre l’obiettivo di aiutare i compagni. Fin qui sono riuscito a segnare tanto. Si è il mio miglior percorso con una squadra, in questi anni ho cominciato a scalare posizioni nella classifica dei marcatori, scrivere pagine di storia e rimanere nella storia di un club come l’Atalanta per è una cosa unica».

DAL TORINO AL MILAN – «Dopo Torino eravamo consapevoli di avere una grande opportunità per riscattarci. Negli anni la squadra ha saputo subito reagire, in una stagione questi episodi accadono. Questa squadra non muore, vuole lottare, siamo forti, con un grande spirito e sabato lo abbiamo dimostrato».