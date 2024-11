Musk contro i giudici italiani, in molti lasciano la piattaforma X per protesta: la reazione del Pescara

Molti utenti hanno abbandonato la piattaforma X dopo le parole di Elon Musk contro i giudici italiani: la reazione sul social del Pescara

Hanno fatto molto discutere le parole di Elon Musk, miliardario e nuovo membro del governo Trump, contro i giudici italiani per la questione dei migranti mandati in Albania. Oltre alla risposta di Sergio Mattarella, in molti utenti hanno cancellato il loro profilo sulla piattaforma X, l’ex Twitter comprato dal miliardario, per protesta.

Ehilà! C’è ancora qualcuno qui su Twitter? — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) November 14, 2024

Il Pescara, squadra nota per la sua presenza sui social network, ha commentato così questo esodo di utenti: «Ehilà! C’è ancora qualcuno qui su Twitter?»