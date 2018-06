Nagatomo sul futuro: «Inter? Vediamo che succede. Mondiale? Vogliamo passare il turno » – VIDEO

Il terzino dell’Inter, Yuto Nagatomo, può rimanere in Turchia, con la maglia del Galatasaray. Ecco le parole del giocatore sul futuro

Yuto Nagatomo ha lasciato l’Inter a gennaio per giocare con maggiore continuità e ha trovato la sua dimensione in Turchia, con il Galatasaray. Il giocatore è soddisfatto dell’avventura nel massimo campionato turco e potrebbe continuare a vestire la maglia del Gala nei prossimi anni. Yuto è andato via dall’Inter con la formula del prestito e ora il Galatasaray punta alla conferma del giapponese. L’Inter vorrebbe guadagnare 4 milioni di euro dalla cessione dell’ex Cesena, i turchi, ossi duri, non vorrebbero investire più di 2 milioni.

Nagatomo è sceso in campo con il suo Giappone in occasione dell’amichevole pre-Mondiale con la Svizzera disputata ieri nel tardo pomeriggio a Lugano e ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti commentando le voci sul suo futuro: «Non so cosa accadrà nel mio futuro. Le società ne stanno parlando. Vedremo cosa accadrà, forse bisognerà aspettare la fine del Mondiale. Cosa mi piacerebbe? Difficile dirlo». Il giocatore ha parlato anche della corsa al Mondiale: «Abbiamo perso con la Svizzera ma non abbiamo giocato male. Siamo in un momento particolare perché non riusciamo a vincere da 6 mesi: è dura ma dobbiamo fare di più. Al Mondiale affronteremo Colombia, Perù e Senegal, tre gare difficili ma puntiamo al passaggio del turno».