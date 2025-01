Arresto Nainggolan, notte in cella e la conferma del giudice: l’ex giocatore del Cagliari sarà indagato per aver partecipato ad un’organizzazione criminale

Radja Nainggolan dopo l’arresto ha passato una notte in carcere, e come se non bastasse, il giudice ha deciso di confermare l’indagine: l’ex centrocampista della Roma è sospettato di far parte ad un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il giocatore non lascerà il Belgio per poi essere messo sotto processo per capire se faccia parte o meno dell’organizzazione.