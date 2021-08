Nandez: «Inter? Non so ancora nulla, parlerò con il mio procuratore. La mia testa è ancora al Cagliari»

Nahitan Nandez, giocatore del Cagliari e da tempo nel mirino dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in merito al suo possibile passaggio in nerazzurro. Di seguito le sue parole.

«Sono contento di essere tornato. Le voci sull’Inter? Non so ancora niente, la mia testa è qua a Cagliari. Devo parlare con il mio procuratore. Non andrò in ritiro ad Aritzo, ma sarò ad Asseminello ad allenarmi già da domani».