Napoli, ag. Coli Saco: «Vi spiego PERCHÈ la scelta di Bari»

Coli Saco ha lasciato Napoli negli ultimi giorni di calciomercato per accasarsi al Bari. L’agente ci spiega il motivo

Coli Saco è passato dal Napoli al Bari in prestito. Il suo agente Enrico Iascone ne ha parlato a Radio Punto Nuovo per approfondire i temi legati al suo passaggio in Serie B dopo l’avventura all’Ancona.

BARI – «Andare a Bari è stata una decisione presa negli ultimi minuti del mercato, Conte lo stima, ma con gli arrivi di McTominay e Gilmour abbiamo deciso di completare il suo processo di crescita in Serie B. C’erano tante richieste, ma abbiamo optato per il Bari con la speranza che il ragazzo trovi la consacrazione»