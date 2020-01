Il Napoli vuole inserire il cartellino di Younes nell’operazione legata a Mateta del Mainz: la situazione

Il Napoli potrebbe sfruttare la carta Amin Younes per arrivare a Jean-Philippe Mateta, attaccante classe ’97 di proprietà del Mainz che piace molto a Gennaro Gattuso.

Come riportato da Sky Sport, il club tedesco ha chiesto informazioni sull’esterno tedesco, in uscita dal Napoli e determinante per la buona riuscita dell’operazione.