Napoli-Chievo 0-0, risultato e diretta live

Napoli-Chievo, 13ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Napoli ospita in casa tra le mura amiche del San Paolo il Chievo Verona. Un testa coda in classifica, dato che i partenopei occupano la seconda posizione alle spalle della Juventus e i Clivensi sostano all’ultimo gradino con 0 punti. Il tecnico partenopeo conferma il turnover con in campo Ounas e Diawara. Di Carlo manda in campo Meggiorini e Bani al posto degli indisponibili Giaccherini e Tomovic.

Napoli-Chievo 0-0: tabellino

Napoli-Chievo: diretta live e sintesi

38′ Ottima accelerazione di Malcuit che dalla corsia destra crossa verso Mertens, straordinaria chiusura di Bani che in semi rovesciata anticipa il belga. Il pallone finisce ad Ounas che calcia rasoterra, ma la difesa clivense respinge ancora.

35′ Il Napoli cerca di aumentare la pressione, ma gli ospiti si chiudono bene e non lasciano troppi spazi alla formazione di Ancelotti.

32′ Lancio lungo di Depaoli verso Pellissier, buona idea, ma pallone troppo lungo che termina direttamente nelle mani di Karnezis.

30′ Punizione dalla trequarti per i padroni di casa messa in mezzo da Callejon, respinge la difesa del Chievo che allontana.

27′ Traversone di Ounas respinto in corner da Depaoli.

24′ Straordinaria palla verticale di Zielinski verso Insigne che aggancia in piena area, ma sul controllo del attaccante azzurro arriva una grande chiusura di Depaoli che gli strappa il pallone dai piedi.

21′ Ammonito Diawara per un intervento irregolare su Radovanovic.

18′ Traversone sbilenco di Ounas che non riesce a servire i compagni da buona posizione

15′ OCCASIONE CHIEVO: Respinta corta su un cross da destra di Albiol che serve involontariamente Obi, botta del nigeriano murata da Malcuit, il pallone torna al centrocampista clivense che ci riprova e sfiora il gol colpendo l’esterno della rete.

12′ Lancio lungo di Zielinski verso Insigne, palla troppo lunga che finisce sul fondo.

9′ Callejon scappa sulla destra e serve Mertens rasoterra, l’attaccante belga prova a girare al volo verso la porta, tiro centrale neutralizzato facilmente dal portiere del Chievo.

8′ Cross dalla destra di Ounas respinto dalla difesa, il pallone arriva a Callejon che ci prova col destro, palla ampiamente fuori dallo specchio di porta.

6′ Proteste dei padroni di casa per due contatti in area ritenuti fallosi dai partenopei, ma non dal direttore di gara

3′ Malcuit, servito da Ounas, ci prova da fuori area, botta respinta in corner da un avversario.

2′ Sbavatura difensiva di Koulibaly che reagala una punizione dai 25 metri. Della battuta si incarica Birsa che mette il pallone a lato con una conclusione ad effetto.

1′ Fischio d’inizio al San Paolo, primo possesso del Napoli.

Squadre in campo.

Napoli-Chievo: formazioni ufficiali

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Koulibaly, Albiol, Hysaj; Callejon, Diawara, Zielinski, Ounas; Mertens, Insigne. A disposizione: Ospina, D’Andrea, Maksimovic, Mario Rui, Luperto, Rog, Ruiz, Ghoulam, Allan, Hamsik, Milik. Allenatore: Ancelotti.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Rossettini, Bani, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Obi; Birsa; Meggiorini, Pellissier. A disposizione Seculin, Semper, Cesar, Tanasijevic, Cacciatore, Kiyine, Burruchaga, Leris, Stepinski, Djordjevic, Grubac. Allenatore: Di Carlo.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

Napoli-Chievo: probabili formazioni e pre-partita

Il Napoli non vuole far scappare la Juventus in classifica e proverà a ridurre il gap in classifica. Nonostante la sfida sia importante per la classifica, essendo agevole almeno sulla carta, Ancelotti effettuerà il turnover per arrivare al meglio mercoledì contro la Stella Rossa in Champions League. Mantenendo invariato il 4-4-2 e la difesa formata da Malcuit, Koulibaly, Albiol e Mario Rui, a centrocampo potrebbero avere una chance Diawara e Rog centralmente, mentre sulle fasce saranno confermati Callejon e Ruiz. In attacco panchina per Mertens con Milik ed Insigne titolari. Diversi cambi per il nuovo tecnico della formazione veronese che non potrà contare su alcune pedine indisponibili. In difesa al posto dell’infortunato Tomovic ci sarà Bani al fianco di Rossettini, Depaoli e Barba. Confermata invece la linea dei centrocampisti composta da Hetemaj, Radovanovic, Obi e il trequartista Birsa. In attacco scenderanno in campo Stepinski e Meggiorini, quest’ultimo in sostituzione di Giaccherini fuori per infortunio.

Napoli-Chievo: i precedenti del match

Non sono numerosi i precedenti in Serie A tra le due compagini che si sono ritrovate di fronte solo in 20 occasioni. Il computo dei precedenti vede nettamente avanti i partenopei che hanno conquistato 12 vittorie, 6 sono quelle dei veronesi, mentre i pareggi totali ammontano a 2. Per quanto riguarda le 10 sfide disputate al San Paolo, i partenopei nel confronto sono aventi per 7-2, una sola volta si è registrato il pareggio. Infine, nonostante il maggior numero di successi del Napoli, le statistiche riguardanti le reti realizzate non sono cosi svantaggiose per il Chievo: 30 a 19 in favore della formazione campana.

Napoli-Chievo: l’arbitro della gara

Per la gara in programma allo stadio San Paolo è stato designato l’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova, assistito da Fiorito e Galetto. Il quarto ufficiale è Sacchi. Al VAR saranno presenti Nasca e Costanzo.

Napoli-Chievo Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Chievo sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.