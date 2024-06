Napoli, Conte è atterrato a Capodichino: manca solo l’ufficialità. Ecco la DATA della firma

Antonio Conte è a Napoli. Atterrato a Capodichino, il tecnico firmerà per il club partenopeo tra martedì e mercoledì

L’era di Antonio Conte a Napoli sta per cominciare. Il tecnico è atterrato a Capodichino, aeroporto del capoluogo campano, intorno alle 00:20 della notte tra il 2 e il 3 giugno.

Secondo CalcioNapoli24, l’aereo era proveniente da Londra sebbene non fosse chiaro il motivo della sua presenza. In ogni caso, tutti i dettagli sono stati risolti e tra martedì e mercoledì di questa settimana avverrà la tanto attesa firma che lo legherà per tre anni al club azzurro.