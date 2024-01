Napoli, Conte dice di nuovo “no” a De Laurentiis: il motivo

Antonio Conte avrebbe rifiutato nuovamente la proposta di Aurelio De Laurentiis per unirsi al Napoli a stagione in corso

Antonio Conte avrebbe rifiutato nuovamente la proposta di Aurelio De Laurentiis per unirsi al Napoli a stagione in corso, cosa che il tecnico ex Juventus non gradirebbe.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, il patron azzurro avrebbe messo sul tavolo un triennale da 8 milioni a stagione per Conte, ma con la possibilità di divorzio dopo sei mesi se le cose non andassero bene. Come detto però l’allenatore avrebbe già rifiutato la proposta.