Napoli, rivoluzione Conte: così ha rivitalizzato una squadra che sembrava finita

Tutto sul lavoro di Antonio Conte nei suoi primi mesi alla guida del Napoli, con gli azzurri già i vetta alla Serie A. Tutti i dettagli

Massimiliano Gallo sul Corriere dello Sport analizza lo straordinario impatto di Antonio Conte sul Napoli.

SQUADRA RIVITALIZZATA – « Il rilancio di chi si è smarrito. C’è una campagna acquisti che si effettua in banca. Quella canonica, che al Napoli è costata quasi 150 milioni di euro. E c’è una campagna acquisti che invece è apparentemente a costo zero, almeno per quel che riguarda i conti correnti. Eppure è la campagna acquisti che può regalare le maggiori soddisfazioni. Perché frutto del lavoro, dell’abnegazione, della capacità dell’allenatore di creare un clima virtuoso in cui riesce a conquistare la fiducia dei calciatori. E a stabilire un rapporto che sia allo stesso tempo individuale e collettivo. Antonio Conte in quattro mesi ha restituito al Napoli calciatori che per una stagione sono stati l’ombra di sé stessi. Irriconoscibili. In alcuni casi, assecondando la tendenza del nostro tempo a essere apocalittici, addirittura bollati come finiti».

DI LORENZO E KVARA – «Si è impuntato e si è imposto con la società. Ha impedito a ogni costo la loro partenza. Conte ha recuperato, uno per uno, calciatori come Di Lorenzo, Anguissa, Politano, Kvara, Olivera, Rrahmani e anche Meret. Senza dimenticare Lobotka (oggi infortunato), Simeone, Raspadori. Li ha rigenerati».