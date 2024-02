Napoli, lontano dal Maradona non si segna: i numeri della crisi

Napoli, l’ennesimo ko in trasferta in cui non riescono a segnare: tutti i numeri di una stagione da dimenticare

Continua senza soluzione di continuità la crisi del Napoli, uscita sconfitta ieri sera nella trasferta di San Siro contro il Milan. I numeri della stagione della squadra partenopea sono da film dell’orrore, come riportato da La Gazzetta dello Sport: i campioni d’Italia sono al nono posto con 35 punti, -7 dalla zona Champions League e addirittura -27 rispetto ad un anno fa.

Contro i rossoneri la squadra di Mazzarri (e del fu Garcia) subisce l’ottava sconfitta stagionale. Un altro numero che spaventa il tecnico è quello dei gol fatti in trasferta: da quando siede sulla panchina, Kvara e compagni per 5 volte non hanno trovato il gol lontano dal Maradona.