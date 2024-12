Napoli Danilo, lo scambio con Raspadori è ancora in piedi: le ultime

Napoli ancora sulle tracce di Danilo: piace ad Antonio Conte che cerca un sostituto di Buongorno dopo l’infortunio: e alla Juve piace Raspadori…

Secondo quanto riportato da Sky Sport, a causa dell’infortunio di Buongiorno, che dovrà rimanere fuori per più di un mese, in casa Napoli si pensa nuovamente al possibile acquisto di Danilo per rinforzare il reparto arretrato della squadra di Antonio Conte.

Difficilmente, però, il brasiliano sarà in uscita dal calciomercato della Juventus a stagione in corso, visti gli infortuni che hanno colpito anche la difesa bianconera. I partenopei, per questo, vorrebbero provare ad imbastire uno scambio con Raspadori, profilo gradito dalle parti della Continassa per l’attacco. Una carta per convincere Giuntoli a cedere.