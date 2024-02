Napoli, domani Osimhen tornerà in Italia: le ultime

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, nella giornata di domani tornerà finalmente in Italia dopo l’esperienza in Coppa d’Africa

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, nella giornata di domani tornerà finalmente in Italia dopo l’esperienza in Coppa d’Africa con la sua Nigeria, in cui ha perso in finale contro la Costa d’Avorio del romanista Evan Ndicka.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore azzurro domani raggiungerà i suoi compagni di squadra al centro sportivo per rendersi subito disponibile in vista del prossimo match di Serie A contro il Genoa.