Napoli, Politano insidia Kvara: le scelte di Conte in vista della sfida del Franchi

Napoli Fiorentina, i dubbi di Antonio Conte in vista della sfida del Franchi: Lukaku e Neres sicuri, ballottaggio Politano Kvara

Il Napoli domani pomeriggio affronta la Fiorentina in una sfida molto delicata che potrà dire molto sulle ambizioni dei partenopei. Come riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte deve decidere gli ultimi dettagli di formazione.

Il grosso dubbio del tecnico pugliese è quello che riguarda il tridente offensivo: Lukaku e David Neres sono sicuri di una maglia da titolare, l’ultimo posto è un ballottaggio: Kvara titolare con David Neres a destra o il portoghese a sinistra e Politano sulla corsia opposta? In questo momento l’italiano sarebbe in vantaggio per una maglia da titolare.