Napoli-Fiorentina streaming e probabili formazioni: dove vederla

Napoli-Fiorentina: i partenopei di Gattuso sfidano in casa la Fiorentina di Iachini nell’anticipo serale della 20ª giornata di Serie A

Il Napoli di Gennaro Gattuso cerca una vittoria casalinga contro la combattiva Fiorentina del nuovo tecnico Beppe Iachini nell’anticipo serale della 20ª giornata di Serie A. I partenopei sono undicesimi in classifica assieme all’Udinese con 24 punti, mentre i viola si trovano al 14° posto a quota 21. Napoli-Fiorentina: la partita si giocherà sabato 19 gennaio 2020 nello scenario dello Stadio San Paolo di Napoli, con fischio d’inizio alle ore 20.45.

Napoli-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Napoli-Fiorentina sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca di Napoli-Fiorentina su DAZN sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Francesco Guidolin.



Napoli-Fiorentina, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 18 gennaio 2020

Fischio d’inizio: ore 20.45

Stadio: Stadio San Paolo (Napoli)

Dove vederla in streaming: Segui live Napoli-Fiorentina solo su DAZN

Arbitro: In attesa di designazione



Le probabili formazioni

NAPOLI – Gattuso è in piena emergenza in difesa: alle assenze per infortunio di Malcuit, Koulibaly e Maksimovic si aggiunge quella per squalifica di Mario Rui, mentre Ghoulam è appena rientrato in gruppo. La linea difensiva dovrebbe dunque essere composta da Di Lorenzo e Hysaj come terzini, con il giovane Luperto nuovamente accanto a Manolas al centro. In porta dovrebbe rivedersi Meret al posto di Ospina. Sulla mediana, nonostante gli arrivi ufficiali di Demme e Lobotka, Fabian Ruiz dovrebbe partire nuovamente da regista titolare, con Allan e Zielinski mezzali. Davanti, infine, ancora out Mertens, il tridente d’attacco titolare vedrà Milik centravanti e ai suoi lati Callejón e Insigne come esterni offensivi.

FIORENTINA – Iachini dovrebbe affidarsi in attacco alla coppia Chiesa-Vlahovic, con il nuovo acquisto Cutrone inizialmente in panchina. A centrocampo conferma per Lirola e Dalbert sulle due fasce, così come per il cileno Pulgar in regia e per le due mezzali Benassi e Castrovilli. Nuova panchina invece per Badelj. Dietro il solito terzetto Milenkovic, German Pezzella e Caceres davanti al portiere Dragowski.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejón, Milik, Insigne. All. Gattuso



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini



