Napoli su Frattesi: Non è contento del suo impiego, ma la valutazione dell’Inter frena la trattativa

Il Napoli su Frattesi: il centrocampista dell’Inter non è soddisfatto del suo impiego e spinge per la cessione e i partenopei ci provano, ma…

Frattesi Napoli, su Sky Sport il giornalista Francesco Modugno ha fornito alcuni aggiornamenti legati alla situazione del centrocampista dell’Inter, a partire però dalla trattativa che vede coinvolto l’azzurro Kvaratskhelia e il Psg (i cui soldi potrebbero finanziare proprio l’operazione Frattesi). Ecco un estratto delle parole:

KVARATSKHELIA NAPOLI – «Perché resta complessa la situazione del calciatore con la società. Il suo contratto non è stato rinnovato e per quanto sia centrale non è più fondamentale per il progetto, la situazione è da monitorare. Con i soldi che il Napoli incasserebbe dal georgiano potrebbero anche starci altri interventi sul mercato, tra questi uno a centrocampo dove Conte avrebbe bisogno di un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a quelle che hanno i giocatori già a sua disposizione».

FRATTESI NAPOLI – «Con Pellegrini il discorso era già andato avanti, sia con la Roma che col calciatore. Ma si è parlato anche dell’interesse della società partenopea per Davide Frattesi. Il calciatore nerazzurro non è contento del suo impiego all’Inter e si parla di un possibile addio già a gennaio. Per lui il Napoli si è mosso, ma c’è la valutazione dell’Inter superiore ai 40 mln e c’è un discorso del club nerazzurro sul non voler rinforzare una diretta avversaria nella lotta per lo scudetto».