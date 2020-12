Napoli, infortunio Lozano: il comunicato sull’entità dell’infortunio

Contro la Lazio, Koulibaly e Lozano sono stati costretti a uscire per infortuni

Guai per Gennaro Gattuso in vista della partita di mercoledì contro il Torino. Nel secondo tempo dell’Olimpico con la Lazio, il Napoli ha infatti perso per infortunio sia Kalidou Koulibaly che Hirving Lozano. Per il difensore, un problema al quadricipite della coscia sinistra.

Per il messicano, invece, il problema sembra più grave. Dopo un contratto, l’ex PSV ha infatti dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema alla caviglia. Lozano è stato portato via dal campo accompagnato dallo staff medico del Napoli. Come riportato da Sky Sport, il messicano è stato poi portato immediatamente a Villa Stuart per tutti gli accertamenti del caso.

Il Napoli, attraverso una nota ufficiale, ha poi reso note le condizioni sia di Lozano che di Koulibaly: «Hirving Lozano, uscito nel finale del match dell’Olimpico, ha riportato un forte trauma contusivo alla gamba sinistra. Koulibaly, invece, ha riportato un risentimento al quadricipite sinistro».