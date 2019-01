Il retroscena su Hamsik: rifiutò la Juve per restare a Napoli

L’agente di Marek Hamsik ha parlato in un’intervista del futuro del giocatore, rievocando il periodo in cui la Juventus provò ad acquistarlo

Un amore senza fine quello che Marek Hamsik sta dimostrando al Napoli. In questo momento il capitano azzurro sta valutando cosa fare del suo futuro, ma stando alle parole dell’agente Martin Petras sembra che il giocatore non voglia lasciare la città di cui è ormai figlio adottivo: «Non abbiamo ancora parlato coi dirigenti, aspettiamo la fine del mercato. Dopo ci siederemo e ne discuteremo. Tutti i giocatori sono vendibili e bisogna pensare ad ogni offerta, ma la decisione resta al calciatore. Sino ad oggi nessuna offerta è stata più forte dell’amore che Marek prova per Napoli, i tifosi e la società. Hamsik vuole restare e giocare con la maglia del Napoli».

E, in riferimento al passato, Petras ha svelato un interessante retroscena in ottica mercato che ha avuto protagonista proprio il suo assistito: «In passato Marek è stato più vicino al Juventus, la trattativa c’era, ma alla fine ha deciso di restare a Napoli, come ha fatto tantissime volte». Insomma, la prova definitiva dell’attaccamento alla maglia azzurra. Nell’epoca del calcio-business, è sempre bello scoprire che esistono ancora giocatori fedeli ai propri tifosi capaci di mettere l’amore davanti al denaro.