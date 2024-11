Napoli, Conte recupera questo giocatore. Nel mezzo una strategia per fermare l’Inter

Napoli, la situazione tra recuperi e strategie per la sfida contro l’Inter. Antonio Conte studia la sua ex squadra per vincere

Il 10 Novembre va in scena a San Siro Inter Napoli, il big match sarà fondamentale in chiave vetta della classifica. Entrambe le squadre vogliono vincere e Conte studia già un piano per mettere in difficoltà la sua ex squadra.

La notizia principale è che ha ritrovato Lobotka, come riporta La Gazzetta dello Sport, inoltre l’allenatore dei partenopei sta già pensando ad un raddoppio per limitare l’esterno dell’Inter Dimarco. I nomi individuati per assolvere a questo compito sono quelli di Di Lorenzo e Politano, a loro l’arduo compito di limitarne l’impeto offensivo raddoppiando la marcatura.