Duello in vetta Napoli Inter, Conte contro Marotta: le parole di Auriemma e Valenti

Il commento di Raffaele Auriemma e Giacomo Valenti sullo scambio di battute tra Antonio Conte del Napoli e Marotta dell’Inter

Duello verbale in vetta alla classifica tra Antonio Conte, tecnico del Napoli, e Beppe Marotta, presidente dell’Inter. L’allenatore ieri ha risposto al dirigente nerazzurro, che aveva indicato i partenopei come favoriti, dicendo che «Si stanno concentrando molto su di noi e non vedono forse chi veramente può essere chi gli crea fastidio. Ma sono straconvinto che sono parole che si porta via il vento». Nel corso della puntata odierna del programma di Radio 24 Tutti Convocati, sono intervenuti due noti tifosi delle due squadre, Raffaele Auriemma e Giacomo Valenti: ecco cosa hanno detto.

AURIEMMA – «L’Inter sicuro ha più squadre del Napoli, è un fatto oggettivo che questa squadra sia stata costruita per rivincere lo scudetto e provare a vincere la Champions».

VALENTI – «La risposta di Conte a Marotta? Lui fa benissimo, tiene alta la tensione, è un fuoriclasse assoluto e i napoletani devono seguirlo perchè ti porta a vincere. Però attenzione tutti, non stiamo parlando del terzo incomodo che è l’Atalanta».