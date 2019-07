Napoli, James in viaggio verso Madrid per definire il suo futuro

Il talento colombiano in viaggio verso la capitale spagnola, dove ha casa. Nei prossimi giorni la svolta sul suo futuro

Vacanze finite per James Rodriguez, che dopo la Coppa America e il relax nella sua Medellin, è partito nella notte in direzione Madrid. Città dove ha casa, una delle più belle tra quelle dei calciatori, e dal cui quartier generale affronterà in maniera decisiva la situazione relativa al suo futuro. Se il Napoli non decide di cambiare le carte in tavola con un’offerta economica per acquistarlo a titolo definitivo dal Real Madrid, il giocatore molto probabilmente resterà nella capitale spagnola, per giocare con l’Altetico.

Non è un caso che Jorge Mendes, regista dell’operazione che avrebbe dovuto portare il colombiano all’ombra del Vesuvio, sta proponendo in queste ore a Giuntoli il nome di Fekir, suo nuovo assistito, rallentandone il passaggio al Betis per sondare la possibilità Napoli. Ancelotti cerca un 10 e un 9 per chiudere il mercato e il fantasista francese starebbe benissimo al centro dei tre a ridosso di Milik, o di chicchessia. A giocare a favore del Napoli c’è in questo caso la scadenza di contratto del giocatore, fissata per il 2020. Questo costringe il presidente Aulas, noto per essere uno con cui non è facile trattare, a più miti pretese per il suo gioiello.