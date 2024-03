Napoli Juve LIVE: CRONACA, DIRETTA match Serie A

Napoli Juve, match valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live

PRIMO TEMPO

Inizio subito all’insegna dello spettacolo: nei primi due minuti c’è una chance per parte. Prima i bianconeri approfittano dell’errore di Olivera, Alcaraz serve Iling Jr., ma il suo cross è preda della difesa. Sul ribaltamento di fronte è Di Lorenzo a metter dentro il pallone, su un errore di Iling trovando per Szczesny. La prima occasione netta è per la Juve: ancora un errore di Olivera che libera la corsa di Chiesa: cross in mezzo per Vlahovic che di testa prova ad angolare sul secondo palo, con il pallone che esce di poco. Al 20′ poi giallo per Vlahovic per un contatto su Kvara. Il Napoli risponde prima con la conclusione al volo di Di Lorenzo – alto di poco – e poi con la punizione di Politano, che Szczesny respinge e poi in uscita bassa anticipa il tap in di Anguissa. Bianconeri pericolosi alla mezzora con il palo di Vlahovic, che gli nega il gol su uno scavetto a superare Meret. Nel finale arriva il gol di Kvara, che arriva su una ribattuta di Bremer e si coordina alla perfezione al volo infilando sul primo palo. La Juve ha subito l’occasione per trovare il pari con Vlahovic, che spreca clamorosamente calciando sopra la traversa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, Kvaratshkelia. All. Calzona.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Alcaraz, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri