Napoli, Koulibaly su Osimhen: «Ci ho parlato, mi ha chiesto del razzismo in Italia»

Kalidou Koulibaly ha parlato di Osimhen, uno degli obiettivi di mercato del Napoli

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato anche dell’obiettivo di calciomercato azzurro Victor Osimhen.

RAZZISMO – «L’ho sentito, mi ha chiesto del razzismo in Italia e a Napoli. Gli ho detto che a Napoli può star tranquillo, deve pensare positivo, che qui i tifosi vivono di calcio. Gli ho detto che qualche episodio di razzismo c’è stato, così come in altri campionati. Se lo metta in testa. Porte aperte per lui e la sua famiglia, vedrà che i tifosi azzurri sono fantastici, belli, fantastici. Non deve pensare ad altro se vuole venire a Napoli».