Napoli Kvara, ecco la nuova idea per il rinnovo: clausola, ma...

Le ultime sul futuro di Kvara al Napoli: il club vuole farlo rinnovare e sta lavorando ad una proposta allettante per il giocatore

In casa Napoli si ragiona ancora sul futuro di Kvara, dopo le parole dell’agente e del padre del calciatore: se da una parte il calciatore vuole andare via, il club vuole tenerlo. Di seguito le parole del giornalista Sky Sport Massimo Ugolini.

«Oggi giornata importante per Kvaratskhelia che farà l’esordio all’Europeo. Il calciatore vuole pensare solo alla Nazionale in questo momento. La situazione contrattuale andrà definita. Bisognerà trovare un punto d’intesa fra le parti, il Napoli non ha intenzione di lasciarlo partire, mentre il calciatore e il suo entourage hanno pretese importanti.C’è stata un’offerta dal PSG di 80-100 milioni di euro che però il Napoli non ha neanche preso in considerazione e non è stata formalizzata.

Bisognerà trovare un accordo sul nuovo ingaggio, ma le parti non si sono ancora incontrate e andrà spezzato il gelo che si è creato. II Napoli proverà a fare un sacrificio, proponendogli un ingaggio di 4-5 milioni di euro a stagione e magari inserendo una clausola rescissoria non estremamente alta».