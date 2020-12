Napoli, la stoccata di Milik: «Io continuo ad allenarmi con il sorriso»

Arriva la stoccata di Arek Milik a mezzo social. Il centravanti polacco sembra ormai destinato a separarsi dal Napoli nel mercato invernale: c’è anche la Juve su di lui e si parla anche dell’interesse delle milanesi.

Intanto Milik sui social lancia una stoccata al Napoli: «Io continuo ad allenarmi con il sorriso», così scrive l’attaccante che è stato escluso anche dalla trasferta con la Lazio.

E io intanto continuo ad allenarmi con il sorriso ⚽️💪

And in the meantime I continue to train with a smile ⚽️💪

Kontynuuję swoje treningi z uśmiechem na twarzy. Wesołych Świąt ⚽️💪 pic.twitter.com/5LZihsTPMt

— Arkadiusz Milik (@arekmilik9) December 19, 2020