Napoli, la cura Mazzarri funziona: più terapeuta che tecnico

A Napoli si vedono i primi effetti della cura Mazzarri: tre risultati utili consecutivi e il Maradona non è più un tabù

Il Mattino di Napoli promuove Walter Mazzarri in panchina. Il tecnico toscano, arrivato a rimettere insieme i cocci dopo l’esperienza Rudi Garcia, sembra aver avuto un apporto terapeutico sulla squadra, che nell’ultimo periodo ha trovato la quadra: tre risultati utili consecutivi in campionato, due vittorie al Maradona – che era diventato un tabù -, morale più alto e, in attesa di Osimhen, anche Kvara è tornato a segnare.

Per il tecnico anche una nuova occasione per mettersi in mostra: in questi mesi gli è tornato il gusto di stare in panchina e sta cercando una nuova piazza, visto che il Napoli con ogni probabilità a giugno sceglierà un nuovo tecnico.