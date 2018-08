Higuain-Napoli, è pace? Nicolas: «Mai fatta guerra»

Domani si giocherà al San Paolo Napoli-Milan, l’ex Gonzalo Higuain torna al San Paolo: ecco il commento del fratello-agente Nicolas

La seconda giornata di Serie A si apre con il botto: anticipo serale allo stadio San Paolo, di fronte il Napoli di Carlo Ancelotti e il Milan guidato da Gennaro Gattuso. Torna al San Paolo per la terza volta da ex Gonzalo Higuain, per la prima volta però con la casacca rossonera dopo l’esperienza biennale con i rivali storici della Juventus. L’addio del Pipita ha lasciato strascichi, con la tifoseria che non lo ha mai perdonato per il tradimento…

Con il trasferimento dalla Juventus al Milan potrebbe arrivare la pace tra l’attaccante argentino e la tifoseria partenopea? Un segnale arriva da Nicolas Higuain, fratello-agente del neo numero 9 del Diavolo. Un tifoso ha chiesto su Instagram: «E’ vero che Gonzalo vuole fare pace con i tifosi del Napoli». Questa la replica di Nicolas: «Mai ha fatto la guerra».