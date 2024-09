Napoli, Neres SHOCK: AGGREDITO e DERUBATO con una pistola – FOTO e VIDEO

Nel post partita di Napoli-Parma, David Neres è stato vittima di uno spiacevole episodio. Il nuovo attaccante brasiliano del club azzurro è infatti stato rapinato da due malviventi che hanno sfondato il vetro del suo van, puntandogli contro una pistola.

Following the game against Parma, Napoli's David Neres was confronted by two men on a motorcycle who smashed his car and robbed him at gunpoint.



Thankfully, David was not physically harmed and made it back to the hotel safely with his family. 🙏🏻



pic.twitter.com/VA9Qj8D7eJ