Napoli, a Istanbul OSIMHEN e MERTENS si trovano alla perfezione: SCHIANTATO MOURINHO nel derby – VIDEO

Mentre il Napoli fa 0-0, in Turchia Osimhen e Mertens regalano spettacolo: assist di Victor per Dries, Mourinho ko

I tifosi del Napoli dopo lo 0-0 di ieri con poche occasioni contro la Juve forse oggi guarderanno con nostalgia a quanto sta succedendo a Istanbul: il Galatasaray di Osimhen e Mertens batte nettamente il Fenerbahce di Mourinho e i due ex partenopei in campo si trovano a meraviglia.

Nel Derby Intercontinentale, i giallorossi dominano. Dopo l’1-0 arrivato con un autogol, il 2-0 è un capolavoro: cross per Osimhen, sponda di petto per il belga che al volo mette alle spalle di Livakovic. Alla fine finisce 3-1 per il Gala, che allunga in classifica a 18 punti, +5 su Mou.