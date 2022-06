Napoli, Ostigard ai dettagli: a un passo il difensore che sognava Cannavaro

Calciomercato Napoli: gli azzurri sono vicinissimi a Ostigard, il difensore che sognava di essere come Fabio Cannavaro

Il Napoli è sempre più vicino all’acquisto di Leo Ostigard dal Brighton. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, vanno solo limiti gli ultimi dettagli tra i club. Gli inglesi chiedono 6 milioni, il Napoli offre 4+1 considerando anche il solo anno di contratto del difensore.

Intanto il norvegese si vede già in azzurro come fu per il suo idolo Fabio Cannavaro. Il suo primo allenatore gli disse che come reattività fisica, elevazione e stacco di testa somigliava al Pallone d’oro 2006, a quel tempo capitano della Nazionale azzurra campione del Mondo. E da qual momento Ostigard divenne un grandissimo fan di Cannavaro tanto da avere la sua foto come sfondo del cellulare. Ora il norvegese può arrivare a Napoli come quarto difensore, per poi magari prendere il posto di Koulibaly quando il prossimo anno lascerà ipoteticamente l’azzurro.