Napoli, Rog tornerà dal prestito secco: la situazione

Marko Rog tornerà dal suo prestito al Siviglia: ora il Napoli deve decidere cosa farne. Ecco le possibili soluzioni

Quest’estate il Napoli di Carlo Ancelotti riabbraccerà Marko Rog. L’esterno croato ritornerà dal suo prestito semestrale dal Siviglia, dove non è riuscito a trovare grande spazio. Ancelotti aveva così parlato in merito: «Abbiamo deciso di mandarlo via in prestito, ma alle condizioni del Napoli per farlo crescere».

La formula del prestito secco era quindi quella congeniale alla società azzurra che ora dovrà valutare cosa fare del giovane esterno classe 1995. Sicuramente, la volontà del tecnico potrebbe essere quella di valutare Rog durante il ritiro estivo, ma è chiaro che la società non si opporrebbe ad una sua eventuale cessione.