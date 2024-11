Napoli, Conte può sorridere: contro la Roma squadra al gran completo

Il Napoli a pieno regime si prepara ad affrontare la Roma, Conte soddisfatto: la sosta nazionali non ha fatto vittime e avrà tutta la rosa a disposizione

Il Napoli al lavoro sotto la guida di Antonio Conte per riprendere il cammino in Serie A che vede i partenopei primi dietro ad un nutrito gruppo di inseguitrici. Domenica alle 18.00 al Maradona affronterà la Roma alla prima uscita dopo l’esonero di Juric e l’arrivo di Ranieri.

Per l’occasione, come riportato da Tuttosport, il tecnico salentino può sorridere: avrà infatti a disposizione tutta la rosa, compresi Lukaku e McTominay. Questi due erano in dubbio dopo che entrambi avevano avuto dei problemi fisici con le rispettive nazionali, ma gli esami non hanno rivelato infortuni e così saranno entrambi arruolabili per la sfida ai giallorossi. Era dello scorso 4 ottobre che Conte aveva avuto a disposizione tutti i suoi effettivi.