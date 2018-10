Napoli-Roma, Di Francesco: «Pareggio positivo, il Napoli ha meritato»

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha rilasciato qualche dichiarazione nel post partita: «Il gol al 90′ dispiace»

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Napoli. Il gol subito all’ultimo minuto da Mertens non è andato giù al tecnico, che già assaporava una vittoria su un campo difficilissimo. La sua Roma ha di certo avuto il merito di andare in vantaggio, ma gli azzurri hanno schiacciato i giallorossi meritando anche più del pareggio. Queste le sue parole: «Dispiace aver preso gol al 90′, ma devo dire che il Napoli ha meritato il pareggio. Siamo andati in difficoltà quando è uscito De Rossi, nel secondo tempo ci hanno fatto correre molto e ci siamo abbassati troppo. Anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni, ma gli azzurri non hanno demeritato».

Di Francesco prosegue: «Dobbiamo crescere molto sotto tanti punti di vista, la squadra ha giocato bene a tratti. Venivamo da un periodo non troppo positivo, soprattutto per o condizioni non ottimali di Manolas e De Rossi. Il nostro obiettivo era quello di farli correre a vuoto, ci siamo riusciti purtroppo solo in una fase della gara. Per me quella di stasera è un’ottima prestazione, siamo stati combattivi e abbiamo messo in cambio un senso di squadra. Dobbiamo riprenderci la serenità e questo può accadere solo con o risultati. Ben venga questo pareggio che reputo positivo».