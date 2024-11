Napoli Roma 1-0 LIVE: la sblocca Lukaku, gol dell'ex per lui! - Calcio News 24

Allo Stadio Maradona il match valido per la 13ª giornata di Serie A tra Napoli Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Napoli Roma, valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

INIZIA IL MATCH!

7′ OCCASIONE NAPOLI – Kvaratskhelia mette in area un gran pallone ma uno dei difensori riesce ad intervenire all’ultimo istante ed evita problemi grossi.

23′ CI PROVA LA ROMA – Pisilli aggancia un bel filtrante e calcia da distanza interessante. Meret ha però la visuale libera e riesce a parare senza troppi problemi il pallone indirizzato sotto la traversa.

36′ POLITANO CREA – Matteo Politano raccoglie un passaggio e si ritrova in una buona posizione per colpire, ma il pallone viene bloccato. Il guardalinee segnala il corner!

40′ ANCORA NAPOLI – Khvicha Kvaratskhelia ci prova con una punizione dalla media distanza ma il pallone esce alto sopra la traversa della porta occupata da Svilar.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

54′ GOL NAPOLI – Gol di Romelu Lukaku! L’attaccante, ex della gara, imbeccato in area da Giovanni Di Lorenzo rimane freddo e buca Svilar.

66′ OCCASIONE PER I GIALLOROSSI – Artem Dovbyk si libera bene in area e prova ad impattare la punizione calciata in mezzo. Il suo colpo di testa è quasi perfetto ma il pallone va a sbattere sulla traversa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Olivera; McTominay, Lobotka, Aguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. In attesa. All.: Conte

ROMA (4-4-1-1): Svilar; Celik, N’Dicka, Mancini, Angelino; El Sharawy, Koné, Cristante, Pisilli; Pellegrini; Dovbyk All.: Ranieri