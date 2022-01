Napoli, senti Zerbin: «Sogno di tornare in azzurro. Io nuovo Insigne? È dura, ma...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il talento del Napoli Zerbin sta facendo grandi cose al Frosinone e ora sogna il ritorno in azzurro

Alessio Zerbin, giovane esterno del Frosinone ma di proprietà del Napoli, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo sogno di tornare a vestire la maglia azzurra.

RITORNO AL NAPOLI – «Il direttore Giuntoli mi ha fatto i complimenti, mi ha telefonato anche dopo Pisa, ma per il futuro è presto. Certo, un giorno mi piacerebbe giocare a Napoli, l’ho sempre detto: il progetto su di me era quello e io ci lavoro per tornare a vestire quella maglia».

EREDE DI INSIGNE – «Il ruolo è quello, ma è dura. Lui è un campione. E poi è simpatico, coinvolgente con i giovani. Un giorno, dopo una partitella persa, per punizione mi hanno fatto buttare in una pozzanghera e lui mi ha preso a pallonate. C’è un video divertente…».