Napoli, dentro la crisi: l’involuzione scudetto

La crisi del Napoli sembra non avere fine perché dopo il 3 a 0 subito contro il Torino gli allarmi sono tantissimi in casa azzurra.

Il cambio di panchina con i saluti a Garcia e l’arrivo di Mazzarri non hanno dato gli esiti sperati: la media punti si è abbassata notevolmente da 1,7 a 1 con il toscano. Una squadra che non riesce a segnare (zero gol nelle ultime 4 partite giocate, cinque se si considera la Coppa Italia) e soprattutto una rosa che manca di leader in grado di prendere per mano i compagni e trascinarli fuori da un momento buio. L’assenza di Osimhen per la Coppa d’Africa di certo non aiuta, ma l’involuzione dallo scudetto a oggi è nettissima. A confrontare i due gironi d’andata il Napoli ha ben 22 punti in meno: dai 50 dello scorso anno si è passati ai 28 attuali, ma l’aspetto più preoccupante è anche la posizione in classifica con il quarto posto ormai lontanissimo.