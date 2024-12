Napoli, triplice obiettivo per Conte a Genova

Sarà una partita molto importante per il Napoli quella in trasferta contro il Genoa: ecco i motivi

Tutte le partite sono importanti, ma alcune nascondono ancora più significato. Il Napoli sfiderà il Genoa a Marassi sabato alle ore 18:00 e La Gazzetta dello Sport ricorda tre motivi per cui questo match potrebbe avere risvolti importanti.

Il primo ovviamente sono i tre punti, fondamentali per dare fiducia al progetto tecnico di Conte. Il secondo motivo, di conseguenza, è ritrovare seppur momentaneamente la vetta della classifica.

L’ultimo invece è più personale per Antonio Conte e riguarda un traguardo storico: in caso di successo, il tecnico leccese otterrebbe la 150esima vittoria in campionato con la media punti più alta tra gli allenatori di quest’anno.